Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
VÁŽNA NEHODA NA D2: Kamión nabúral do vozidla cestárov

Snímka z miesta nehody na D2. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Bratislava 26. mája (TASR) - Na 13,5. kilometri diaľnice D2 v smere do Českej republiky, na úrovni obce Závod, došlo k zrážke vozidla cestárov a nákladného motorového vozidla, v dôsledku čoho utrpel zranenia vodič kamióna. Diaľnica D2 je v danom úseku neprejazdná. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Polícia na mieste vykonáva potrebné úkony a zároveň realizuje odklon dopravy z diaľnice D2 na zjazde Malacky, pričom obchádzková trasa je vedená po cestách II/503 a I/2,“ spresnila polícia.

Vodičov v tejto súvislosti žiada, aby sa pri prejazde daným úsekom riadili pokynmi polície, zvýšili opatrnosť a podľa možností využili alternatívne trasy. „O ďalšom vývoji situácie budeme verejnosť priebežne informovať,“ dodala polícia.
