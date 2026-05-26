< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA NA D2: Kamión nabúral do vozidla cestárov
Vodičov v tejto súvislosti polícia žiada, aby sa pri prejazde daným úsekom riadili pokynmi polície, zvýšili opatrnosť a podľa možností využili alternatívne trasy.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. mája (TASR) - Na 13,5. kilometri diaľnice D2 v smere do Českej republiky, na úrovni obce Závod, došlo k zrážke vozidla cestárov a nákladného motorového vozidla, v dôsledku čoho utrpel zranenia vodič kamióna. Diaľnica D2 je v danom úseku neprejazdná. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Polícia na mieste vykonáva potrebné úkony a zároveň realizuje odklon dopravy z diaľnice D2 na zjazde Malacky, pričom obchádzková trasa je vedená po cestách II/503 a I/2,“ spresnila polícia.
Vodičov v tejto súvislosti žiada, aby sa pri prejazde daným úsekom riadili pokynmi polície, zvýšili opatrnosť a podľa možností využili alternatívne trasy. „O ďalšom vývoji situácie budeme verejnosť priebežne informovať,“ dodala polícia.
„Polícia na mieste vykonáva potrebné úkony a zároveň realizuje odklon dopravy z diaľnice D2 na zjazde Malacky, pričom obchádzková trasa je vedená po cestách II/503 a I/2,“ spresnila polícia.
Vodičov v tejto súvislosti žiada, aby sa pri prejazde daným úsekom riadili pokynmi polície, zvýšili opatrnosť a podľa možností využili alternatívne trasy. „O ďalšom vývoji situácie budeme verejnosť priebežne informovať,“ dodala polícia.