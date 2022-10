ZDRŽÍTE SA: Na diaľnici D2 zo Stupavy do Bratislavy sa stala nehoda

Bratislava 25. októbra (TASR) - Na diaľnici D2 zo Stupavy do Bratislavy sa vodiči zdržia v utorok ráno takmer hodinu. Dôvodom je dopravná nehoda, pre ktorú je blokovaný ľavý pruh. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Stella centrum vodičom odporúča využiť obchádzku cez Lozorno.



"Havarované autá sú už v odstavnom pruhu, stále sa zdržíte hodinu," informuje Zelená vlna. Asi 45-minútová kolóna sa podľa Stella centra tvorí aj na starej ceste v úseku Stupava - Záhorská Bystrica - Bratislava.



K nehode došlo aj na zjazde z Prístavného mosta do Petržalky smerom na Einsteinovu. Pre havarované auto je blokovaný pravý pruh a na mieste sa tvoria kolóny.



So zdržaním treba počítať aj v Mlynskej doline pri Kauflande smerom na Patrónku, kde si vodiči počkajú asi desať minút. Dopravné aplikácie informujú aj o kolónach na Gagarinovej, Tomášikovej, Bajkalskej či Račianskej.