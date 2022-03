NEZVYČAJNÁ NEHODA: Po zrážke s Daciou skončilo v priekope Ferrari

Bratislava 30. marca (TASR) - Na diaľnici D4 v smere do Stupavy sa zrazili dve osobné motorové vozidlá značky Dacia a Ferrari. Zranila sa jedna osoba. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.



"V dôsledku nárazu motorové vozidlo značky Ferrari odhodilo do priekopy a vozidlo značky Dacia Duster zostalo stáť na ceste v jazdnom pruhu otočené do protismeru. Pri zrážke vozidiel došlo k zraneniu jednej osoby," doplnila.



Škoda na vozidle značky Ferrari sa predbežne vyčíslila na 500.000 eur, pri vozidle Dacia ide o sumu 5000 eur. "U oboch vodičov bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia," uzavrela polícia.