Na diaľnici medzi Prešovom a Popradom bude prebiehať údržba
Autor TASR
Prešov 13. mája (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, že na diaľnici D1 medzi Prešovom a Popradom bude prebiehať údržba vozovky. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že plánované práce budú prebiehať v úseku Prešov-západ - Poprad od štvrtka 14. mája.
V prípade priaznivých poveternostných podmienok bude údržba ukončená v nedeľu 17. mája. „Doprava bude vedená vo voľnom, pomalom, jazdnom pruhu. Upozorňujeme, že rozkladanie dopravného značenia a s tým súvisiace dopravné obmedzenia budú prebiehať už v stredu,“ dodala Ligdayová.
