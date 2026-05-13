Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
< sekcia Regióny

Na diaľnici medzi Prešovom a Popradom bude prebiehať údržba

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prípade priaznivých poveternostných podmienok bude údržba ukončená v nedeľu 17. mája.

Autor TASR
Prešov 13. mája (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, že na diaľnici D1 medzi Prešovom a Popradom bude prebiehať údržba vozovky. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že plánované práce budú prebiehať v úseku Prešov-západ - Poprad od štvrtka 14. mája.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok bude údržba ukončená v nedeľu 17. mája. „Doprava bude vedená vo voľnom, pomalom, jazdnom pruhu. Upozorňujeme, že rozkladanie dopravného značenia a s tým súvisiace dopravné obmedzenia budú prebiehať už v stredu,“ dodala Ligdayová.
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov