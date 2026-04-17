< sekcia Regióny
Na diaľnici prekročil rýchlosť: V dychu mu namerali alkohol
Muž čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Beckov 17. apríla (TASR) - Vodič osobného auta prekročil tento týždeň na diaľnici D1 pri Beckove maximálnu povolenú rýchlosť o 22 kilometrov za hodinu. Polícia mu pri kontrole v dychu namerala alkohol, 48-ročný muž preto čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Muža zastavila a kontrolovala hliadka diaľničného oddelenia polície na začiatku tohto týždňa v ranných hodinách. „V katastri obce Beckov, v smere od Žiliny na Bratislavu, mu namerali rýchlosť 152 kilometrov za hodinu, hoci v danom úseku je najvyššia dovolená rýchlosť 130 kilometrov za hodinu,“ uviedla Klenková.
Vodiča policajti podľa nej skontrolovali na diaľničnom odpočívadle Beckov. „Dychová skúška u 48-ročného muža preukázala prítomnosť alkoholu v hodnote 1,35 promile. Obvinili ho pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ ozrejmila.
Policajti vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Zároveň mu zadržali vodičský preukaz. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol spracovaný aj návrh na vzatie obvineného do väzby,“ doplnila Klenková.
Zdôraznila, že už samotné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti predstavuje vážne porušenie pravidiel cestnej premávky, v kombinácii s jazdou pod vplyvom alkoholu však ide o mimoriadne nebezpečné konanie, ktoré môže mať tragické následky.
Muža zastavila a kontrolovala hliadka diaľničného oddelenia polície na začiatku tohto týždňa v ranných hodinách. „V katastri obce Beckov, v smere od Žiliny na Bratislavu, mu namerali rýchlosť 152 kilometrov za hodinu, hoci v danom úseku je najvyššia dovolená rýchlosť 130 kilometrov za hodinu,“ uviedla Klenková.
Vodiča policajti podľa nej skontrolovali na diaľničnom odpočívadle Beckov. „Dychová skúška u 48-ročného muža preukázala prítomnosť alkoholu v hodnote 1,35 promile. Obvinili ho pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ ozrejmila.
Policajti vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Zároveň mu zadržali vodičský preukaz. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol spracovaný aj návrh na vzatie obvineného do väzby,“ doplnila Klenková.
Zdôraznila, že už samotné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti predstavuje vážne porušenie pravidiel cestnej premávky, v kombinácii s jazdou pod vplyvom alkoholu však ide o mimoriadne nebezpečné konanie, ktoré môže mať tragické následky.