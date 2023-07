VODIČI, POZOR: Na diaľnici pri Ilave čakajú na motoristov obmedzenia

Ilava 10. júla (TASR) – Od utorka (11. 7.) čakajú motoristov na diaľnici D1 v úseku Ilava - Ladce dopravné obmedzenia. Dôvodom sú práce Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na oprave vozovky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Obmedzenia sa začnú v utorok od 6.00 h, potrvajú do nedele 30. júla do 14.00 h. Doprava bude usmernená vždy do voľného jazdného pruhu v smere od Žiliny do Bratislavy.



"Žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke," zdôraznila Kuzmová.