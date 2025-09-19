< sekcia Regióny
Na diaľnici pri Považskej Bystrici horelo auto
Oheň zasiahol celú motorovú aj prednú časť interiéru vozidla, pri udalosti sa nikto nezranil.
Autor TASR
Považská Bystrica 19. septembra (TASR) - Zásah hasičov si vo štvrtok (18. 9.) večer vyžiadal požiar osobného auta na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Oheň zasiahol celú motorovú aj prednú časť interiéru vozidla, pri udalosti sa nikto nezranil. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne v piatok na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch vymedzili miesto udalosti a na účely lokalizácie a následnej likvidácie požiaru nasadili jeden hasebný prúd. Následne po zlikvidovaní požiaru vrak skontrolovali termovíznou kamerou, vykonali záverečný prieskum požiariska, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície a zisťovateľovi príčin vzniku požiarov,“ uviedol HaZZ.
Príčina vzniku požiaru je podľa neho v štádiu vyšetrovania.
