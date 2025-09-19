Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. september 2025Meniny má Konštantín
< sekcia Regióny

Na diaľnici pri Považskej Bystrici horelo auto

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Oheň zasiahol celú motorovú aj prednú časť interiéru vozidla, pri udalosti sa nikto nezranil.

Autor TASR
Považská Bystrica 19. septembra (TASR) - Zásah hasičov si vo štvrtok (18. 9.) večer vyžiadal požiar osobného auta na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici v smere na Žilinu. Oheň zasiahol celú motorovú aj prednú časť interiéru vozidla, pri udalosti sa nikto nezranil. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne v piatok na sociálnej sieti.

„Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch vymedzili miesto udalosti a na účely lokalizácie a následnej likvidácie požiaru nasadili jeden hasebný prúd. Následne po zlikvidovaní požiaru vrak skontrolovali termovíznou kamerou, vykonali záverečný prieskum požiariska, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície a zisťovateľovi príčin vzniku požiarov,“ uviedol HaZZ.

Príčina vzniku požiaru je podľa neho v štádiu vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford