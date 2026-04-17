Na diaľnici pri Žiari nad Hronom vymenia mostné závery
Autor TASR
Žiar nad Hronom 17. apríla (TASR) - Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom vymenia diaľničiari dva mostné závery. Most sa nachádza pri križovatke Lehôtka pod Brehmi v 118,046 kilometri. Informoval o tom odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že práce začnú v nedeľu 19. apríla a potrvajú mesiac.
„Mostné závery na R1 na tomto úseku meníme preto, aby bola jazda plynulejšia, tichšia a aby most vydržal čo najdlhšie,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Mostné závery umožňujú mostu prirodzene sa prispôsobovať zmenám teploty a dopravnému zaťaženiu. Zároveň zabezpečujú plynulú a bezpečnú jazdu a chránia konštrukciu pred vodou a poškodením.
Práce budú podľa NDS prebiehať v dvoch etapách. V prvej etape bude mostné závery vymieňať v odstavnom a pravom jazdnom pruhu, počas druhej etapy zase v ľavom jazdnom pruhu diaľnice R1. „Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku,“ dodala NDS s tým, že opravy si vyžiadajú len minimálne obmedzenia v doprave.
