Štvrtok 19. marec 2026
Na diaľnici v smere do Rakúska horí nákladiak, premávku obmedzili

Miesto požiaru. Foto: Polícia

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 19. marca (TASR) - Na 25. kilometri diaľnice D4 v blízkosti križovatky Ivanka pri Dunaji v smere do Rakúska horí nákladné vozidlo. Premávka je obmedzená. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia.

„Z tohto dôvodu je v predmetnom úseku v smere do Rakúska diaľnica prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu. Vodičov žiadame o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom,“ uviedli policajti.

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti potvrdil, že hasiči na mieste zasahujú. Ide o požiar kamióna s návesom. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody s použitím penidla. Následne vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a pracovali na vykladaní materiálu z interiéru návesu,“ uviedol HaZZ. Príčina požiaru a výška spôsobenej škody sú v štádiu zisťovania.

