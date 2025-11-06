Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA PRED BRATISLAVOU: Zablokované sú dva pruhy

Miesto nehody. Foto: Polícia

Nehoda sa stala na 37. kilometri.

Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Na diaľnici D1 v smere na Bratislavu v úseku medzi križovatkou Voderady a Blatné sú pre nehodu blokované dva jazdné pruhy. Na mieste sa tvoria kolóny. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Vyzýva vodičov, aby pri prejazde zvýšili opatrnosť.

Nehoda sa stala na 37. kilometri. „Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dokumentovaním udalosti v cestnej premávke,“ priblížila polícia.

Dodala, že prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. „V tejto súvislosti vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície,“ zdôraznila.

