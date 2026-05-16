Na diaľničnom moste medzi Šulekovom a Trakovicami sa prevrátil kamión

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Hasiči po príchode na miesto udalosti zistili, že vodič kamióna zostal po nehode zakliesnený.

Autor TASR
Hlohovec 16. mája (TASR) - Na diaľničnom moste medzi obcami Šulekovo a Trakovice v okrese Hlohovec sa prevrátil kamión. Na mieste zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Hlohovec. Nehoda sa stala v dopoludňajších hodinách, dopravu na mieste riadia príslušníci Policajného zboru, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Hasiči po príchode na miesto udalosti zistili, že vodič kamióna zostal po nehode zakliesnený. Pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia ho vyslobodili a odovzdali do starostlivosti záchranárov.

Vozidlo prevážalo veľkoobjemové nádrže a nebolo označené ADR tabuľami, preto prebiehalo zisťovanie zloženia prevážanej látky. Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto nehody a vykonali potrebné opatrenia na preverenie bezpečnosti nákladu.

Situácia je pod kontrolou a naďalej pokračujú práce, súvisiace s odstránením následkov nehody, potvrdili hasiči.
