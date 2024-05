Na diaľničných vjazdoch do Bratislavy sa tvoria aj kolóny

Bratislava 17. mája (TASR) - Šoféri prichádzajúci do hlavného mesta po diaľniciach D1 a D2 musia rátať v piatok ráno s kolónami i niekoľko desiatok minút dlhým zdržaním. Informujú o tom Stellacentrum a Zelená vlna RTVS.



Stellacentrum informuje, že na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač zdržanie dosahuje do 40 minút. Situáciu komplikuje nehoda na diaľnici pri Lozorne. "Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh," spresňuje Stellacentrum.



Zelená vlna RTVS upozorňuje aj na nehodu, ku ktorej došlo v Bratislave na diaľnici D1 za Prístavným mostom smerom na Zlaté piesky, v ľavom pruhu sa zrazili dve autá. "Zdržanie v úseku Senec - Zlaté piesky - Prístavný most - Petržalka dosahuje do 30 minút," uvádza Zelená vlna.



V Bratislave na Račianskej ulici sa šoféri v piatok ráno zdržia približne 20 minút, tí, ktorí využívajú Cestu na Senec, musia pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú ulicu rátať so zdržaním do desiatich minút.



Zdroje dopravných informácií vyzývajú v piatok ráno k opatrnej jazde, k nehodám došlo na viacerých úsekoch slovenských ciest, na juhozápade komplikuje premávku aj hustý dážď.