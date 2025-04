Na diaľnicu D1 do Trnavy je možné vrátiť sa na križovatke Bernolákovo

Bratislava 26. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 je už otvorený výjazd „Bernolákovo“ v smere do Trnavy. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.



„Informujeme vodičov, že v súvislosti s uzatvorenou diaľnicou D1 v úseku Zlaté piesky – Senec je možné sa na diaľnicu D1 v smere do Trnavy vrátiť už na križovatke Bernolákovo. Nie je už nutné po obchádzkovej trase pokračovať do mesta Senec,“ priblížila Bartošová.