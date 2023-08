Na Dielničku modrotlače v Brezne môžu prísť všetci bez rozdielu veku

Brezno 14. augusta (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pokračuje v sérii aktivít o modrotlači aj v druhej polovici prázdnin a 18. augusta pozýva deti, rodičov i starých rodičov na zážitkové podujatie Dielnička modrotlače. V čase od 10.00 do 13.00 h sa dozvedia, čo je to modrotlač, ako sa vyrába a vďaka aktívnej účasti spoznajú celý jej výrobný proces. TASR o tom informovala Martina Ťažká z múzea.



O odborné slovo a vedenie sa postará lektorka Lucia Dovalová, ktorá sa venuje výrobe modrotlače už niekoľko rokov a prispieva tým k jej zachovaniu.



"Som presvedčená, že je dôležité učiť mladých naše tradície, odovzdávať im poznanie predkov, upriamovať pozornosť na šikovnosť a vynaliezavosť dávnych majstrov, a v spojitosti s modrotlačou, prispieť k tomu, aby bola naďalej živá a zachovala sa pre ďalšie generácie. Zároveň môžeme hľadať aj jej význam, prínos v našom modernom svete," konštatovala Dovalová.



Návštevníci si počas dielničky vypočujú krátky výklad o histórii modrotlače oživený fotografiami, dozvedia sa viac o technológii vzorovania, farbenia, uvidia ukážky a z hotového mini plátenka si môžu vyrobiť modrotlačový obrázok do rámika alebo šperku. Účastníci budú mať k dispozícii všetok potrebný materiál.



Ako pripomenula Ťažká, kapacita na podujatie je obmedzená a je potrebné si miesto vopred rezervovať. Vstupné sa platí priamo na mieste.