Na diskusii v Skalici riešili nakladanie s odpadom aj referendum
Autor TASR
Skalica 21. októbra (TASR) - V Skalici sa v pondelok (20. 10.) uskutočnila verejná diskusia, ktorá riešila nakladanie s odpadom v budúcnosti, ale aj nadchádzajúce referendum týkajúce sa zámeru výstavby centra ekologického hospodárstva (CEH). Zúčastnilo sa približne 100 občanov, počas prezentácie kládli otázky. Spoločnosť, ktorá je čiastočne vlastníctvom mesta, odprezentovala systém mechanicko-biologickej úpravy (MBÚ) odpadov.
Peter Kuba zo spoločnosti Vepos vysvetlil, že po zavedení systému MBÚ dokáže mesto splniť európske ciele v odpadovom hospodárstve. Vysvetlil zloženie komunálneho odpadu, jeho percentuálne zastúpenie a fungovanie systému MBÚ. „Po jeho zavedení by mesto mohlo už v roku 2035 splniť požiadavku EÚ, podľa ktorej na skládky nesmie smerovať viac ako desať percent komunálneho odpadu,“ zdôraznil.
Venoval sa aj technickému fungovaniu skládky v Mokrom Háji, porovnal miery separácie odpadu v Skalici s inými mestami a uviedol, že Skalica aktuálne dosahuje približne 50 percent separácie, čo je slovenský priemer. Predstavil takisto tabuľku príjmov a výdavkov na odpadové hospodárstvo a upozornil, že vzniknutý mínus pokrýva mesto.
Viackrát zo strany verejnosti zaznelo, že takáto diskusia mala prebehnúť ešte pred začiatkom debaty o CEH, ktorá sa konala začiatkom októbra, čo uznala aj viceprimátorka Katarína Chovancová. Apelovala však na to, že v otázke spaľovne počká na výsledok posudzovania vplyvov na životné prostredie a následne na referendum, v ktorom majú rozhodnúť občania.
Na otázku, či uzná výsledok referenda aj v prípade, že nebude dosiahnuté potrebné kvórum, Chovancová odpovedala, že sa rozhodne až po zverejnení účasti, čo vyvolalo medzi verejnosťou rôzne reakcie. Na to reagovala predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Skalica je pjekné mjesto Želmíra Macháčková. „Výsledok referenda by mal byť rešpektovaný bez ohľadu na celkovú účasť, podobne ako v niektorých iných krajinách Európskej únie, pretože by nemali rozhodovať neúčasťou tí, ktorí sa nezúčastnia, napríklad z dôvodu nezáujmu o veci verejné,“ skonštatovala.
Na záver diskusie dostal priestor Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme, ktorý sa zúčastnil na pozvanie OZ Skalica je pjekné mjesto. Vo svojej prezentácii predstavil víziu, ktorým smerom sa môže mesto uberať po realizácii MBÚ. Vysvetlil princípy filozofie Zero Waste, ktorá kladie dôraz na zodpovedné triedenie odpadu a prevenciu jeho vzniku. Diskusiu ukončil prednosta mestského úradu Anton Bobrík, ktorý avizoval, že mesto sa bude uberať cestou MBÚ.
