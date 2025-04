Na Divadelnej Nitre uvedú novinku Nič

Bratislava 17. apríla (TASR) - Narastajúce obavy o duševné zdravie najmladšej generácie viedli divadlá po celej Európe k adaptácii románu dánskej autorky Janne Tellerovej Nič (2000). V marci sa k nim pridalo aj nitrianske Divadlo Andreja Bagara (DAB, ktoré uviedlo rovnomennú inscenáciu v réžii poslucháčky Vysokej školy múzických umení (VŠMU) Marianny Stančokovej. Dostala sa aj do programu 34. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (6. - 11. 6.).



Hlavným dejiskom prehliadky súčasného divadla bude DAB, ktorého riaditeľka Veronika Moravčíková upozorňuje na novovytvorenú festivalovú sekciu Otvorená scéna Nitra, jej súčasťou je spomínaná inscenácia Nič. Vznikla podľa filozofického románu, v ktorom sa ôsmaci na základnej škole snažia presvedčiť svojho spolužiaka, že život má zmysel. „Cesta k objavovaniu tohto zmyslu sa však zvrtne a hrdinovia prichádzajú o morálku, rešpekt aj priateľstvo,“ približuje festival predstavenie, v ktorom sa predvedie najmladšia časť umeleckého súboru DAB. Po predstavení sa uskutoční aj diskusia so sociálnym pedagógom.



Moravčíková dala do pozornosti aj predstavenie špeciálneho hosťa DAB v rámci programovej sekcie festivalu Otvorená scéna Nitra, ktorým je Činohra Národného divadla Brno. Na Divadelnej Nitre uvedie inscenáciu hry Vlastenci britského scenáristu a dramatika Petra Morgana o vzostupe Vladimíra Putina k moci v réžii Jakuba Šmída. „Príbeh je o tom, ako po Jeľcinovom odchode dostali do rúk oligarchovia úlohu dosadiť namiesto hlavy štátu niekoho, koho by mali pod kontrolou, a vymklo sa im to z rúk, ale je to aj o tom, ako je možné, že západná spoločnosť dopustila, že sa to tam udialo,“ povedal o „výborne napísanej hre“ umelecký šéf DAB Michal Vajdička.



Brnianske divadlo Husa na provázku pricestuje do Nitry s inscenáciou Vydymenie autora a režiséra Jiřího Havelku. Dielo reaguje na udalosti, ktoré vyvolalo hosťovanie kontroverznej inscenácie chorvátskeho režiséra Olivera Frljiča Naše násilie a vaše násilie na festivale Divadelný svet Brno pred siedmim rokmi. „Provokatívna hra bola uvedená práve v divadle Husa na provázku a jej priebeh narušili skupiny pravicových a katolíckych aktivistov protestujúce proti hanlivému zobrazeniu pápeža Jána Pavla II. a kresťanských symbolov,“ pripomínajú organizátori Divadelnej Nitry predstavenie, ktoré diváci videli do konca len vďaka zásahu polície. Havelka sa dokumentárnym prístupom vracia k týmto udalostiam a následnej diskusii o slobode v umení. Inscenácia, v ktorej diváci uvidia hercov legendárneho brnianskeho divadla, ale aj tváre televízneho seriálu Dobré ráno, Brno!, získala ocenenie Činohra roka 2023 v českých Cenách Divadelných novín.