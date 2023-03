Na Divadelnej Žiline sa predstaví 11 súborov mladých divadelníkov

Žilina 6. marca (TASR) – V Bábkovom divadle Žilina sa v pondelok a v utorok (7. 3.) predstaví 11 divadelných súborov na regionálnej postupovej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti a divadla mladých Divadelná Žilina 2023.



Podľa riaditeľa Krajského kultúrneho strediska (KrKS) v Žiline Petra Ničíka budú víťazné súbory súťažiť v krajskom kole súťaže detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka (do 15 rokov) a divadla mladých FEDIM (od 15 do 26 rokov).



Predsedníčka poroty a odborná pracovníčka pre divadlo Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave Lucia Hromníková podotkla, že hodnotenie mladých divadelníkov má dve roviny. "Jedna je porotcovská kvôli súťaži a postupom. Tu sa bavíme o divadelnom kumšte vo všetkých jednotlivých zložkách, ktoré sú pri tvorbe, realizácii a predstavení inscenácie. Druhá potrebná vec je radosť a tvorivosť, ktorá je v tom procese. Čiže, pri detskej dramatickej tvorivosti sa nehodnotí len výsledok a cieľ. Ale aj cesta a to, ako deti narábajú s témou pre samých seba," skonštatovala.



Doplnila, že pri mládežníckej prehliadke je porota aj celé nastavenie viac na strane výsledku. "Z hľadiska celonárodného je úžasné, že sú to často autorské inscenácie. Mladí hovoria o problémoch a veciach, ktoré zažívajú a apelujú na spoločnosť. Kritizujú veci, ktoré sa im nepáčia. Dotýkajú sa aj nie veľmi vábnych tém, ako je šikana, vojna, drogy. Čokoľvek, čo sa deje okolo nich. My máme pocit, že sú na to ešte malí a ešte to nevidia. Toto je veľmi pekné a u nás vítané, vidieť ich osobný zástoj za nejakú tému, keď rozumejú, o čom hovoria," priblížila Hromníková.



Regionálne kolo postupových súťaží pripravilo KrKS v Žiline. Vyhlasovateľom a garantom súťaží je NOC v Bratislave.