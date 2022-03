Na Divadelnej Žiline súťažili mladí divadelníci a recitátori

Žilina 28. marca (TASR) – Mladí divadelníci a recitátori súťažili v pondelok v Bábkovom divadle Žilina na regionálnej prehliadke Divadelná Žilina 2022 o postup do krajského kola v štyroch kategóriách. Krajské kultúrne stredisko v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.



V kategórii detskej dramatickej tvorivosti získal postup súbor DeDiSú zo Základnej školy (ZŠ) Lichardova v Žiline za inscenáciu Čo prežívaš ty, čo prežívam. Autorsky ju pripravili Andrej Opálený a kolektív.



V kategórii recitačných kolektívov postúpil súbor Vaša banda zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) F. Špániho v Žiline s inscenáciou Chlapci a chrobáky autora Júliusa Satinského.



V kategórii divadlo mladých sa na krajskom kole predstaví Teatro in vitro zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline s inscenáciou Ja samú seba utopím mnou autora Filipa Štrbu.



V kategórii divadlo dospelých postúpil do krajského kola súbor Art VAMO zo Žiliny s inscenáciou Dušo, Domo, Ingrid a ich deň "D" autora Andreja Opáleného.



Regionálnu prehliadku Divadelná Žilina 2022 pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.