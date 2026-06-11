< sekcia Regióny
Na divadelnom festivale Dotyky a spojenia ponúknu 36 predstavení
Popri Hlavnom programe má festival aj ďalšie programové sekcie, ako sú Junior, Bonus, Námestie popoludní, Večerné námestie či Pre mladé publikum.
Autor TASR
Martin 11. júna (TASR) - Tohtoročný 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine ponúkne od 22. do 27. júna spolu 36 inscenácií z 19 slovenských divadiel. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala programová riaditeľka festivalu Monika Michnová.
Ťažiskom festivalu je každoročne Hlavný program, do ktorého organizátori vybrali desať najzaujímavejších inscenácií z produkcie slovenského divadla. „Festival otvoríme 23. júna večer inscenáciou Národného divadla Košice s názvom Banský kvet. Aj tento rok má festival svojich patrónov, ktorí nie sú náhodní a zastupujú ľudí, ktorí vyšli z nezávislého divadla. Sú nimi režisérka Júlia Rázusová a herec, režisér a technológ bábkovej tvorby Ivan Martinka,“ uviedla programová riaditeľka festivalu.
Organizovanie tohtoročného festivalu v tomto roku ohrozovalo rozhodnutie Rady Fondu na podporu umenia (FPU) o stopnutí schválených trojročných grantov pre viacero podujatí. Festival následne získal finančnú podporu od martinskej samosprávy, viacerých nadácií a ďalších subjektov a úspešná bola aj finančná zbierka. Pred tromi týždňami nakoniec podporu martinskému festivalu potvrdil aj FPU, ktorý tak zostáva hlavným partnerom.
Popri Hlavnom programe má festival aj ďalšie programové sekcie, ako sú Junior, Bonus, Námestie popoludní, Večerné námestie či Pre mladé publikum. Pri novej programovej sekcii Veľkú nulu prstom na tabuľu sa organizátori inšpirovali marcovou tlačovou konferenciou ministerstva kultúry, na ktorej vystúpil aj predseda Rady FPU. „Uvedieme v nej inscenácie piatich nezávislých divadiel, ktoré v roku 2025 nezískali podporu z FPU,“ poznamenala Michnová.
Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú tiež Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.
Ťažiskom festivalu je každoročne Hlavný program, do ktorého organizátori vybrali desať najzaujímavejších inscenácií z produkcie slovenského divadla. „Festival otvoríme 23. júna večer inscenáciou Národného divadla Košice s názvom Banský kvet. Aj tento rok má festival svojich patrónov, ktorí nie sú náhodní a zastupujú ľudí, ktorí vyšli z nezávislého divadla. Sú nimi režisérka Júlia Rázusová a herec, režisér a technológ bábkovej tvorby Ivan Martinka,“ uviedla programová riaditeľka festivalu.
Organizovanie tohtoročného festivalu v tomto roku ohrozovalo rozhodnutie Rady Fondu na podporu umenia (FPU) o stopnutí schválených trojročných grantov pre viacero podujatí. Festival následne získal finančnú podporu od martinskej samosprávy, viacerých nadácií a ďalších subjektov a úspešná bola aj finančná zbierka. Pred tromi týždňami nakoniec podporu martinskému festivalu potvrdil aj FPU, ktorý tak zostáva hlavným partnerom.
Popri Hlavnom programe má festival aj ďalšie programové sekcie, ako sú Junior, Bonus, Námestie popoludní, Večerné námestie či Pre mladé publikum. Pri novej programovej sekcii Veľkú nulu prstom na tabuľu sa organizátori inšpirovali marcovou tlačovou konferenciou ministerstva kultúry, na ktorej vystúpil aj predseda Rady FPU. „Uvedieme v nej inscenácie piatich nezávislých divadiel, ktoré v roku 2025 nezískali podporu z FPU,“ poznamenala Michnová.
Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú tiež Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.