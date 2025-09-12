< sekcia Regióny
Na Divadelnom festivale I. Stodolu sa predstaví šesť súborov
Do publika si na niektoré z predstavení po prvý raz zasadnú Slováci žijúci v zahraničí.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. septembra (TASR) - Na deviatom ročníku celoštátneho Divadelného festivalu Ivana Stodolu sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši predstaví od piatka do soboty (13. 9.) šesť ochotníckych divadelných súborov. TASR o tom informoval hlavný organizátor festivalu a podpredseda Matice slovenskej (MS) Marek Nemec.
Do publika si na niektoré z predstavení po prvý raz zasadnú Slováci žijúci v zahraničí. „Z Kongresu Matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa paralelne koná v Martine, k nám po prvý raz pricestujú krajania zo zahraničia. Účastníci zo Srbska, Čiernej Hory, Česka, Slovinska, Ukrajiny či Maďarska budú spolu s domácim publikom rozhodovať o víťazovi festivalu,“ priblížil Nemec.
Organizátori sa chcú priblížiť mladšej generácii, do programu preto zaradili dopoludňajšie predstavenie pre študentov. „Poetická scéna Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom im v piatok predpoludním priblíži život prvej slovenskej ochotníckej herečky Aničky Jurkovičovej. Niektorých mládežníkov možno ochotnícke divadlo chytí za srdce a rozšíria rady niektorého divadelného súboru,“ podotkol Nemec.
Festival otvorí predstavenie pre školy, popoludní sa predstaví Divadelný súbor Jakuba Grajchmana z Hýb, Šapo z Ploštína a Ľubeľské ochotnícke divadlo. V sobotu popoludní sa predstaví predseda Divadelného odboru Matice slovenskej Marián Lacko hrou To vážne a zahrá ju súbor Havran z Rimavskej Soboty. Festival zakončí minuloročný víťaz Divadelný súbor Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša.
Po jednotlivých predstaveniach budú diváci hlasovať za svojho favorita a víťaz získa putovnú cenu Ivana Stodolu. „Festival nesie meno významného dramatika, spisovateľa a liptovskomikulášskeho rodáka Ivana Stodolu. Pomenovaním podujatia podľa jedného z najvýznamnejších slovenských dramatikov chceme vzdať hold samotnej osobnosti Stodolu, ako aj množstvu jeho úspešných divadelných hier, ktoré sa často uvádzali aj na scénach v zahraničí,“ doplnil Nemec.
