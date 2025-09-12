< sekcia Regióny
Na Divadelných dňoch pod Slovenskou bránou sa predstaví desať súborov
Divadelné súbory z celého Slovenska súťažia o cenu Divácke oko i finančnú odmenu.
Autor TASR
Tlmače 12. septembra (TASR) - Desať neprofesionálnych súborov sa predstaví na trojdňovej prehliadke Divadelné dni pod Slovenskou bránou, ktorá sa v piatok začína v Tlmačoch. Programová komisia ich vybrala z takmer 20 prihlásených uchádzačov.
Divadelné súbory z celého Slovenska súťažia o cenu Divácke oko i finančnú odmenu. „Do programu je zaradený aj program pre najmenších Ďeťofesťo. Pripravené sú tvorivé dielne, súťaže aj interaktívne predstavenie pre deti. Som veľmi rada, že sa opäť podarilo divadelnú prehliadku zorganizovať. Minuloročný jubilejný ročník, nesúci tému Oslava, skončil výborne. Celý organizačný tím to nabilo energiou pokračovať v tom, čo robíme, a opäť privítať kolegov divadelníkov aj divákov pod Slovenskou bránou,“ uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Tlmače Lucia Kúdelová.
Divadelné dni pod Slovenskou bránou sa v Tlmačoch konajú od roku 1992. Dva ročníky sa pre pandémiu neuskutočnili. „Festival si postupne prešiel rôznymi formami a dnes je nezávislý na schéme divadelných prehliadok na Slovensku. Odbornú spätnú väzbu pre súbory zabezpečujú akademičky z divadelnej sféry,“ doplnila Kúdelová.
