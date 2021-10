Na Dni otvorených búd sa zúčastnilo viac ako 1500 návštevníkov

Skalica 24. októbra (TASR) – Tradičného podujatia v meste Skalica Deň otvorených búd, ktoré sa uskutočnilo v sobotu (23. 10.) už 12. sezónu, sa zúčastnilo viac ako 1500 návštevníkov. TASR o tom informoval za organizátorov predseda Občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie Ľudovít Bránecký.



Na podujatí sa prezentovali vinári nielen zo Skalice, ale aj z celej Vínnej cesty Záhorie. "Aj keď je základ vinárov zo Skalice, búdy a priestory na prezentáciu dostali aj vinári z okolia a širšieho regiónu. Podarilo sa nám spolu otvoriť 65 búd. Nejde len o profesionálnych vinárov, ale aj amatérskych, aj keď teraz už všetci používajú moderné technológie a úprava vína je u všetkých v podstate na profesionálnej úrovni," informoval predseda OZ Vínna cesta Záhorie Ľudovít Bránecký.



S tohtoročnou sezónou sú zatiaľ vinári vo všeobecnosti spokojní. "Sezóna vyzerá dobre. Biele vína už chutnáme. Naposledy sme zbierali novú slovenskú odrodu Hetera od pestovateľky Dany Pospíšilovej. Mala 29,5 stupňa cukornatosti, takže budeme mať hrozienkové výbery," uviedol pre TASR vinár Alojz Masaryk, ktorý hospodári v Skalici a okolí na 10 hektároch viníc.



K dobrej úrode prispelo aj počasie. "Rok začal problematicky, lebo jar bola studená a dlhá. Kým to rozkvitlo, boli sme netrpezliví. Ale potvrdili sa slová môjho priateľa, ktorý bol agronómom na družstve, že čo príroda pokazí, to aj napraví. To sa aj skutočne stalo, lebo prišlo teplé leto a slnečná jeseň, čo umožnilo dobrú úrodu," doplnil pre TASR vinár Michal Srholec.



Napriek komplikovanej pandemickej situácii sa podujatie podarilo usporiadať v režime OTP. "Záhorie nie je atraktívne len svojou prírodnou a historickými pamiatkami, ale k atraktivite regiónu prispievajú aj kvalitné gurmánske výrobky a v neposlednom rade aj kvalitné pitie. Práve podujatie, akým je Deň otvorených búd, ktoré usporadúva jeden z našich členov OZ Vínna cesta Záhorie, priláka do našej destinácie ďalších návštevníkov," uviedol výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Martin Lidaj.