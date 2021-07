Na dni otvorených dverí sa môžu Martinčania stretnúť s primátorom

Martin 29. júla (TASR) - Martinčania môžu svoje požiadavky, podnety a návrhy predstaviť primátorovi Jánovi Dankovi počas dňa otvorených dverí. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej sa uskutoční v kancelárii primátora v pondelok 2. augusta od 12.00 do 14.00 h.



Podotkla, že opatrenia v súvislosti so zamedzením šíreniu nového koronavírusu zabránili realizácii akýchkoľvek hromadných podujatí vrátane pravidelných stretnutí obyvateľov mesta s primátorom. "Súčasná priaznivá pandemická situácia však umožňuje zvoľnenie opatrení, a preto sa mesto Martin opäť vracia k obľúbeným formátom," uviedla Kalmanová.



"Veľmi ma teší, že život v meste sa pomaly, ale isto vracia do normálu. Musím priznať, že už mi chýbali osobné stretnutia s obyvateľmi mesta, pretože boli často zdrojom inšpiratívnych a podnetných akcií a podujatí. Verím, že prvý augustový pondelok sa môžem tešiť na množstvo Martinčanov, ktorým sa budem maximálne snažiť pomôcť alebo vyjsť v ústrety pri riešení ich problémov," povedal Danko.



Primátora môžu Martinčania kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy primator@martin.sk, dodala hovorkyňa mesta.