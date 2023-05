Na Dni otvorených dverí sprístupnili útroby Oravskej priehrady

Ústie nad Priehradou 27. mája (TASR) – Deň otvorených dverí pri príležitosti 70. výročia spustenia vodnej stavby Orava pripravil v sobotu Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Podľa hovorcu spoločnosti Mariána Bocáka bola súčasťou podujatia prehliadka útrob vodnej stavby a sprievodný program.



Prvý agregát – turbínu vodnej elektrárne na vodnom diele Oravská priehrada v Ústí nad Priehradou spustili 2. mája 1953. "Prvé myšlienky, štúdie a ideové návrhy na skrotenie dravých vôd na Orave sa začínajú objavovať v druhom a tretom desaťročí 19. storočia. Ale efektívna realizácia stavebných prác trvala zhruba 5,5 roka (1947 – 1953)," uviedol dlhoročný pracovník vodného diela, 93-ročný Anton Žák.



Ročná výroba elektrickej energie dosahuje priemerne 31 gigawatthodín (GWh). "Vodná nádrž má zátopovú plochu 35 štvorcových kilometrov (km2) s objemom vody zhruba 350 miliónov kubických metrov (m3). Nádrž plnia tri hlavné rieky - Čierna Orava, Biela Orava a Polhoranka. Priemerný prítok do nádrže je 20,5 m3 za sekundu a maximálny prítok 1070 m3 za sekundu. Obvod nádrže pri kóte 603,00 metrov nad morom je 60,5 km," doplnil Žák.



Pripomenul, že nádrž Oravskej priehrady po skúšobnom plnení, vypustení a znovu naplnení dali do skúšobnej prevádzky 6. novembra 1953. "Zátopová plocha nádrže si vyžiadala úplnú likvidáciu obcí Ústie, Lavkov, Hámre, Osada, Slanica a čiastočnú pri Námestove a Bobrove. Z obce Slanica zostal nad vodou len kostol z 18. storočia s kalváriou. Osobitnou kapitolou bolo presídlenie zhruba 900 rodín z obcí zátopového územia, ktorým štát uhrádzal náklady presídlenia, vyplácal odškodné a ponúkol bývanie do novobudovaného Ústia nad Priehradou," priblížil Žák.



Oravská priehrada je viacúčelové vodné dielo. "Slúži na zábranu povodní na území Oravy, vyrovnanie nízkych prietokov Oravy do Váhu, pre zadržiavanie vyšších povodňových prietokov, pre energetické využitie, priemysel, zlepšenie čistoty toku, športové rybárstvo, vodné športy, plavbu lodí a rekreáciu. Patrí k najvýznamnejším lokalitám výskytu vodných vtákov na Slovensku. Leží na migračnej trase vodného vtáctva pri hraniciach s Poľskom. V súčasnosti je vodné dielo vtáčím rajom a kotlina je zaradená do siete Natura 2000," dodal Žák.