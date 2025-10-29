< sekcia Regióny
Na dobročinných burzách vyzbierala P. Bystrica viac ako 18.000 eur
Počas októbrovej burzy sa návštevníci mohli za dobrovoľný príspevok obohatiť o nové čítanie a zároveň prispieť na dobrú vec.
Autor TASR
Považská Bystrica 29. októbra (TASR) - Vďaka dobročinným burzám vyzbierala považskobystrická radnica na charitatívne účely viac ako 18.000 eur. Októbrová burza kníh a gramofónových platní vyniesla viac ako 2000 eur pre združenie zachraňujúce psy. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie mestského úradu Miluše Kollárová.
Burzy na mestskom úrade sa podľa nej stali obľúbenou tradíciou a za krátky čas si získali množstvo priaznivcov. Doteraz sa podarilo vyzbierať viac ako 18.000 eur. Vďaka tomu mohlo mesto podporiť množstvo projektov a organizácií - od Klubu Sclerosis Multiplex cez Spojenú školu až po zariadenie pre autistov Modrá cesta či hematologicko-transfúzne oddelenie nemocnice.
„Prvýkrát sme burzu pripravili pred dvomi rokmi, keď sme sa rozhodli spojiť marec ako mesiac knihy so zbierkou od tých, ktorí ich už nepotrebujú, no nechcú ich vyhodiť. Knihy sme vytriedili a ponúkli ľuďom, ktorí podobné nemôžu zohnať. Ohlas bol pozitívny, preto sme sa rozhodli pokračovať a doplniť ju aj o platne,“ priblížil primátor Považskej Bystrice Karol Janas.
Počas októbrovej burzy sa návštevníci mohli za dobrovoľný príspevok obohatiť o nové čítanie a zároveň prispieť na dobrú vec. Tento rok sa vyzbieralo 2100 eur, ktoré poputujú na podporu útulku Hafkáči. Výťažok z burzy využijú na zazimovanie útulku, opravy kotercov a veterinárne náklady.
