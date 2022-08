Na doklady sa v Bratislavskom kraji čaká väčšinou do 1,5 hodiny

Bratislava 5. augusta (TASR) - Oddelenia dokladov v Bratislavskom kraji naďalej zažívajú nápor. Najvyťaženejšie sú pracoviská sídliace v klientskom centre Bratislava. Čakacie lehoty sa tam pohybujú od jednej do troch hodín, závisia od dňa v týždni. Na ostatných oddeleniach si občania počkajú do jeden a pol hodiny. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



"Občanom odporúčame, aby riešili vybavovanie dokladov s dostatočným časovým predstihom, v tom prípade s istotou získajú rezerváciu termínu. V prípade, že o rezerváciu záujem nemajú, najmenej zaťaženým dňom v týždni býva štvrtok, pretože veľa občanov tento deň spája s nestránkovým dňom," uviedla hovorkyňa. Aktuálny režim pracovísk, otváracie hodiny aj odkaz na rezervačný systém nájdu občania na stránke Ministerstva vnútra SR.



Možnosť rezervácie termínu je iba na niektorých pracoviskách. "Oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev v Bratislave IV a V v tomto systéme doposiaľ zaradené nie sú," upozornila hovorkyňa. Dôvodom je podľa nej nedostatok zdrojov v rozpočte rezortu vnútra.



Občania si svoje žiadosti o doklady môžu podať na ktoromkoľvek pracovisku oddelenia dokladov v rámci Slovenskej republiky. Požiadať možno aj o doručenie dokladov na adresu bydliska.



Zvýšený záujem o vydávanie dokladov eviduje polícia od februára 2022, a to najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Následne sa začala prejavovať letná sezóna.