Na dolnom Zemplíne sa menia cestovné poriadky aj niektoré trasy
Autor TASR
Michalovce 13. decembra (TASR) - Od nedele (14. 12.) vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy. Zmeny sa dotknú aj regionálnej autobusovej dopravy na dolnom Zemplíne, kde upravili niektoré spoje. Ako informoval dopravca, na základe požiadaviek viacerých obcí upravili trasy niektorých spojov tak, aby sa zlepšilo spojenie do spádových miest, ako sú Michalovce, Trebišov, Sobrance a Kráľovský Chlmec.
Zmeny majú zabezpečiť lepšiu nadväznosť na vlakové spoje a zachovať možnosť prestupovania medzi regionálnymi autobusovými linkami. „Druhá decembrová nedeľa je dňom, keď sa každoročne menia grafikony vlakovej dopravy v celej Európe. Na ne následne nadväzujú cestovné poriadky autobusovej dopravy. Arriva každoročne využíva túto príležitosť na to, aby v spolupráci so svojimi objednávateľmi, teda mestami a samosprávnymi krajmi, zohľadnila aktuálne potreby svojich cestujúcich,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.
Dopravca reagoval aj na aktuálnu dopravnú situáciu v regióne. Viaceré spoje budú mať upravené časy odchodov tak, aby reflektovali reálne podmienky na cestách. Cestovanie na viacerých spojoch sa zrýchli, čo cestujúcim ušetrí čas. Cestujúcim spoločnosť odporúča, aby si aktuálne časy odchodov regionálnych a mestských autobusových spojov overili.
