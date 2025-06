Na dolnom Zemplíne štartuje prevádzka cyklobusov

Košice/Sobrance 28. júna (TASR) - Na dolnom Zemplíne štartuje v sobotu prevádzka cyklobusov. Autobusy vybavené nosičmi bicyklov spoja mestá Košice a Sobrance s Remetskými Hámrami a Morským okom – jednou z najobľúbenejších výletných destinácií v regióne. Predseda Košického samosprávneho (KSK) kraja Rastislav Trnka uviedol, že aj takouto formou sa snažia podporiť rozvoj ekologickej turistiky.



Cyklobus bude premávať až do 31. augusta 2025 na dvoch pravidelných linkách na trasách Košice - Remetské Hámre a späť a Sobrance - Remetské Hámre a späť. Pre bezpečnosť je nakladanie a vykladanie bicyklov povolené len na vybraných zastávkach, a to Košice-AS, Košický Klečenov, Ružový sad (Dargov), Michalovce-Terminál, Remetské Hámre-kino, Remetské Hámre, Morské oko a Sobrance-AS.



„Cykloturistika je v Košickom kraji čoraz vyhľadávanejším spôsobom objavovania našich prírodných a kultúrnych pokladov. Teší ma, že aj vďaka tejto spolupráci môžeme ponúknuť cyklistom možnosť komfortne sa dopraviť do regiónov, kde na nich čakajú skvelé zážitky. Dlhodobo sa usilujeme o rozvoj ekologickej turistiky a som hrdý, že sme aj tentoraz mohli prispieť k jej podpore,“ podotkol Trnka.



Cestovné poriadky cyklobusov sú k dispozícii na internetovej stránke dopravcu. Z prepravy sú vylúčené elektrobicykle a bicykle sa prepravujú bez príslušenstva. Naloženie a vyloženie bicykla realizuje cyklista pod dohľadom vodiča autobusu. Podmienky prepravy bicyklov upravuje aktuálny prepravný poriadok.



Službu zabezpečuje spoločnosť Arriva Michalovce v spolupráci s Integrovaným dopravným systémom Východ a KSK ako objednávateľom regionálnej autobusovej dopravy. „Záujem o cyklobus každý rok rastie a my sme radi, že aj vďaka tejto službe sa cyklistika v regióne stáva atraktívnejšou. Naše autobusy vybavené nosičmi bicyklov umožňujú zažiť zblízka krásy Zemplína a cyklistom ponúkajú nenáročné výlety, ale aj športové výzvy,“ uzavrel generálny riaditeľ dopravcu Gejza Sačko.