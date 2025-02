Na Dolnom Zemplíne zimovalo vyše 26.000 vodných vtákov

Michalovce 10. februára (TASR) - Na Dolnom Zemplíne počas januárového zimného sčítania vodného vtáctva zaznamenali vyše 26.000 jedincov z 36 druhov. Najpočetnejším druhom bola kačica divá s viac ako 13.400 jedincami. Výsledky sčítania zverejnila Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat na svojej webovej stránke.



Druhým najpočetnejším druhom boli husi so 6797 jedincami, nasledoval kormorán veľký s 1992 jedincami, potápka chochlatá s 834 jedincami a potápač veľký. Medzi ďalšie pozorované druhy patrili podľa ochranárov trasochvost horský, trasochvost biely, kačica hvízdarka, kormorán malý, kačica lyžičiarka či močiarnica mekotavá.



"Sčítavanie bolo významne ovplyvnené teplým priebehom počasia. Vďaka tomu mohli na Slovensku prezimovať aj vzácnejšie druhy, keďže neboli zamrznuté brehy vodných tokov. Viaceré typické severské druhy sme tento rok nezaznamenali, no naopak, objavili sa viaceré druhy, ktoré sú sťahovavé a ich zimovanie u nás je raritou," uviedla správa CHKO.



Najvýznamnejšie zimovisko vodného vtáctva na Dolnom Zemplíne, Zemplínska Šírava, nebolo celoplošne zamrznuté. Zimovalo tam 7530 jedincov patriacich k 21 druhom vtákov, medzi ktorými boli aj vzácnejšie druhy, ako turpan čierny, turpan tmavý a chochlačka morská.



Do monitoringu sa zapojilo viac ako 25 skúsených sčítavateľov, ktorí boli vo viac ako 56 lokalitách. Zamerali sa na vodné nádrže, jazerá, rybníky, melioračné kanály, potoky aj rieky. "Realizácia pravidelného monitoringu rovnakých úsekov je veľmi dôležitá pre vyhodnocovanie trendov početnosti zimujúceho vtáctva. Získané údaje predstavujú dôležitý podklad pre ochranu prírody, či už ide o územnú alebo druhovú ochranu," uzavreli ochranári.