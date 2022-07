Na Dolnozemskej počítajte s obmedzením dopravy, budú opravovať cestu

Bratislava 13. júla (TASR) - V Bratislave na Dolnozemskej ulici v úseku medzi Gettingovou a zjazdom z Prístavného mosta budú od piatka (15. 7.) opravovať cestu a priľahlý chodník. Práce potrvajú do 4. septembra. Informuje o tom hlavné mesto a upozorňuje na obmedzenie v doprave.



"V oboch smeroch vybúrame a odstránime živičnú vrstvu vozovky, ktorá bude v celej dĺžke úseku nahradená novým povrchom," spresnil magistrát. Dôjde aj k výškovej úprave vývodov inžinierskych sietí, výmene uličných vpustov i poškodenej prídlažby.



Práce budú zahŕňať aj lokálne predláždenie chodníkov. Poškodené pole zastávky mestskej hromadnej dopravy v smere do Petržalky bude nahradené novým betónovým povrchom. Na priechodoch pre chodcov odstráni mesto bariéry.



Prejazd áut počas opravy bude možný počas celej dĺžky trvania prác. Magistrát však upozorňuje vodičov, aby rátali so zníženou priepustnosťou dopravy. "Prejazd zostane zachovaný v jednom z dvoch jazdných pruhov v smere jazdy," spresnila samospráva s tým, že taká rozsiahla oprava nie je možná bez obmedzení.