Na Domaši by sa mali vybudovať nové prístaviská a promenáda

Prešov 29. decembra (TASR) - Dvanásť typizovaných prístavísk, jedno domovské prístavisko a tiež plávajúca promenáda by sa mali vybudovať v okolí vodnej nádrže Veľká Domaša vďaka investičnej akcii prešovskej krajskej samosprávy. Projekt jej zatraktívnenia schválil krajský parlament na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí a odobril tiež jej predpokladaný rozpočet, ktorý je vo výške 7 miliónov eur. PSK na financovanie zámeru chce využiť 85 percent zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ako aj štátne a vlastné zdroje. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Každé typizované prístavisko by mali tvoriť hlavné mólo pre pristávanie výletnej lode a ďalšie mólo pre rekreačné plavidlá. Mali by sa stať súčasťou vytypovaných lokalít Zelená Lagúna, Monika, Poľany, Eva, Hotel Zátoka, Autokemp Krym, Kostol sv. Štefana či Nová Kelča. Postavia sa tiež v lokalite Valkov, pri Hoteli Lilka, v Autokempe Tíšava a pri Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho," priblížila Lehotská.



Ďalšou stavbou v rámci projektu by malo byť samostatné domovské prístavisko, vybudované za účelom pristávania a vyväzovania výletnej lode do dĺžky 35 metrov. A taktiež na nástup a výstup pasažierov v rekreačnej oblasti Dobrá.



"V okolí Veľkej Domaše by mala pribudnúť tiež nová plávajúca promenáda. Zložená by mala byť z troch hlavných častí. Konkrétne ide o plávajúce premostenie zátoky Domaša Dobrá, ďalej plávajúce prístavisko pre rekreačné plavidlá s odhadovaným počtom 120 trvalých parkovacích miest pre rekreačné plavidlá a samotnú promenádu," povedala Lehotská.



Projekt typizovaných prístavísk, domovského prístavu a plávajúcej promenády pre vodnú nádrž Veľká Domaša prinesie podľa nej väčšie možnosti mobility návštevníkov.



"Zatraktívni tiež využívanie rekreačných oblastí a turistických atrakcií v lokalite. Výstavba jednotlivých prístavných objektov zároveň napomôže rozvoju malého a stredného podnikania v oblasti služieb, čo predpokladá vytvorenie kvalitných podmienok pre rozvoj ekologických a bezmotorových vodných športov," doplnila Lehotská.



Ako pokračovala, na predmetný zámer je pritom napojených niekoľko doplňujúcich projektov. Zamerané sú na investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj odpadového hospodárstva či prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v okolí viacúčelového vodného diela, nachádzajúceho sa na území okresov Stropkov a Vranov nad Topľou.