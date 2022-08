Na Domaši pribudla ako atrakcia po živej korytnačke aj drevená

Kvakovce 6. augusta (TASR) - V prístavisku výletnej lode Bohemia na vodnej nádrži Domaša pribudla v sobotu drevená socha korytnačky v nadživotnej veľkosti. Nadväzuje na veľkú živú korytnačku, ktorá sa v uplynulých dňoch začala v okolí prístaviska objavovať a vzbudila záujem najmä u detí.



Autorom diela je umelecký sochár Václav Križovenský z Prešova, sochu korytnačky vytvoril z javora na umeleckom sympóziu Práci česť v roku 2017. "Túto svoju sochu sa Vašo rozhodol poskytnúť obci Kvakovce, aby ju umiestnila v prístave výletnej lode Bohemia a robila radosť všetkým deťom, ktoré prídu na Domašu a nebudú mať to šťastie uvidieť našu živú megakorytnačku," uviedol pre TASR starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ. Sochu možno vidieť neďaleko diela Domašská panna. "Jej meno je netypické, všetci na lodi živú korytnačku začali volať Želvička, čo je český výraz pre korytnačku, ale ujalo sa to, tak to aj ostane," priblížil starosta.



Živá korytnačka, ktorú natočili lodníci výletnej lode, sa objavuje sporadicky, v okolí prístaviska skoro každé ráno. Po reportážach v televíziách podľa starostu do prístavu začali chodiť najmä rodičia s deťmi, ktoré chcú tohto plaza s pancierom vidieť. Niektorí to šťastie mali, iní nie. "To sa však zmení a už nikto neodíde bez toho, aby korytnačku uvidel," dodal Kapraľ.