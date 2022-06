Na Domašu premávajú do konca septembra nové spoje zo Stropkova

Prešov 1. júna (TASR) - Rekreačná oblasť Domaša Valkov bude do konca septembra dostupnejšia vďaka priamym autobusovým spojeniam zo Stropkova. Cestujúci ich môžu využívať od stredy. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



PSK v spolupráci s IDS Východ a zmluvným autobusovým dopravcom SAD Humenné zabezpečuje počas letnej sezóny dopravu medzi Stropkovom a rekreačným strediskom Domaša Valkov. Trasa prímestských autobusových spojov vedie zo Stropkova cez Breznicu, Miňovce, Lomné, Bžany do Valkova a späť.



Cieľom prevádzkovania spojení je podľa Heilovej zlepšiť dostupnosť danej rekreačnej oblasti nielen pre domácich cestujúcich, ktorí v danom regióne pracujú, ale aj pre turistov.



Zo Stropkova premávajú spoje v období od stredy do 30. septembra, harmonogram je zverejnený na webstránke www.po-kraj.sk.