< sekcia Regióny
Na Dome kultúry v Žiari nad Hronom sa rozbehli práce na obnove fasády
Primátor dodal, že obnovia fasádu celého objektu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 5. mája (TASR) - Dom kultúry na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom dostane novú fasádu. Primátor Peter Antal informoval, že práce na obnove budovy, v ktorej sídlia aj dve stredné školy, sa už začali.
Podľa Antala je Dom kultúry dominantou námestia a zároveň jednou z architektonických pamiatok mesta, ktorá si zaslúži nový šat. Polovicu budovy vlastní mesto a druhú polovicu spoločnosť EBG, ktorá tu prevádzkuje dve stredné školy. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť so spoločnosťou EBG, ktorá patrí medzi najväčších zriaďovateľov škôl na Slovensku a v našom meste prevádzkuje dve stredné školy, na spoločnej oprave fasády Domu kultúry,“ poznamenal Antal.
Primátor dodal, že obnovia fasádu celého objektu. „Očistený bude kamenný spodok aj stĺpy, ktoré sú posprejované a zájdené špinou,“ dodal Antal s tým, že vďaka tomu bude centrum mesta krajšie a upravenejšie.
Marek Nikel za zriadovateľa škôl doplnil, že kým opravu fasády financujú obe strany spoločne, v réžii spoločnosti sú ostatné práce ako oprava atiky či čistenie stĺpov. Nikel doplnil, že práce by mali byť hotové približne o mesiac. Tento rok podľa neho plánujú ešte opravu strechy na budove, keďže niektoré jej časti pretekajú.
Podľa Antala je Dom kultúry dominantou námestia a zároveň jednou z architektonických pamiatok mesta, ktorá si zaslúži nový šat. Polovicu budovy vlastní mesto a druhú polovicu spoločnosť EBG, ktorá tu prevádzkuje dve stredné školy. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť so spoločnosťou EBG, ktorá patrí medzi najväčších zriaďovateľov škôl na Slovensku a v našom meste prevádzkuje dve stredné školy, na spoločnej oprave fasády Domu kultúry,“ poznamenal Antal.
Primátor dodal, že obnovia fasádu celého objektu. „Očistený bude kamenný spodok aj stĺpy, ktoré sú posprejované a zájdené špinou,“ dodal Antal s tým, že vďaka tomu bude centrum mesta krajšie a upravenejšie.
Marek Nikel za zriadovateľa škôl doplnil, že kým opravu fasády financujú obe strany spoločne, v réžii spoločnosti sú ostatné práce ako oprava atiky či čistenie stĺpov. Nikel doplnil, že práce by mali byť hotové približne o mesiac. Tento rok podľa neho plánujú ešte opravu strechy na budove, keďže niektoré jej časti pretekajú.