Na dome pod Kalváriou v Nitre pribudla tabuľa venovaná vincentínom
Nitra 12. novembra (TASR) - Na budove domu na Kasalovej ulici v Nitre pribudla nová pamätná tabuľa. Venovaná je vincentínom, ktorí po úteku z internácie v roku 1950 bývali v Nitre. Osadenie pamätnej tabule iniciovala Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul. Požehnal ju nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, informovalo Biskupstvo Nitra.
Vincentíni po úteku z internácie našli útočisko v Nitre na Kasalovej ulici pod Kalváriou v dome rodiny Valášekovej, na ktorom je nová tabuľa umiestnená. Až do uväznenia v roku 1951 pokračovali v tajnom štúdiu teológie.
Pamätná tabuľa je venovaná kňazom Štefanovi Krištínovi, Rudolfovi Púchovskému, Ľudovítovi Orješekovi, bohoslovcom blahoslavenému Jánovi Havlíkovi, Bohuslavovi Pikalovi, Antonovi Havlíkovi, Milanovi Faškovi Kaclíkovi, Vojtechovi Krištínovi a bratovi Vladimírovi Slávikovi.
