< sekcia Regióny
Na Donovaloch budujú nový bikepark, zamerať sa chcú i na letnú sezónu
V posledných rokoch sú zimy čoraz menej stabilné a tamojšie lyžiarske stredisko sa chce zamerať aj na rozvoj letného cestovného ruchu.
Autor TASR
Donovaly 6. februára (TASR) - Na Donovaloch vzniká nový bike park s traťami rôznej náročnosti a ďalšou infraštruktúrou. V posledných rokoch sú zimy čoraz menej stabilné a tamojšie lyžiarske stredisko sa chce zamerať aj na rozvoj letného cestovného ruchu. V tomto smere plánujú spolupracovať s rakúskym Söldenom, kde už pred rokmi vybudovali pre cyklistov koncept Bike Republic Sölden. Pre TASR to uviedol Michal Krolák z Park Snow Donovaly.
Projekt nového bikeparku a spoluprácu s rakúskym Söldenom odprezentovali na Donovaloch vo štvrtok (5. 2.) počas stretnutia, ktorého cieľom bolo predstaviť víziu budovania značky lokality ako strediska s celoročným využitím. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia miestnej i regionálnej samosprávy, tamojšieho lyžiarskeho strediska i podnikatelia či organizácie v oblasti turizmu. Príklad dobrej praxe odprezentoval prezident Bike Republic Sölden Dominik Linser, ktorý predstavil fungovanie rakúskeho Söldenu a jeho celoročnú ponuku aktivít pre návštevníkov.
Dôvodom, prečo sa na Donovaloch chcú zamerať aj na letný turizmus, je najmä aktuálne silná sezónnosť, ktorá je výrazne zameraná na zimné obdobie. „S ohľadom na vývoj počasia v posledných rokoch a klimatickú zmenu sú zimné mesiace čím ďalej menej stabilné. Potrebujeme sa orientovať aj na leto a nebyť závislí iba na jednej nohe stoličky. Na Donovaloch už máme vybudovanú celú infraštruktúru, čo sa týka aj prepravných zariadení, ubytovacích zariadení, doplnkových služieb, takže je to o to jednoduchšie,“ uviedol Krolák.
Letnou ponukou pre návštevníkov na Donovaloch má byť nový bikepark, ktorého investorom je práve tamojšie lyžiarske stredisko. Traily pre bikerov rôznych obťažností buduje firma v spolupráci s odborníkmi z Kanady, atrakciu chcú otvoriť začiatkom tohto leta.
„Priamo v centre Donovalov bude takzvaný bike basecamp, kde bude škola bicyklovania, hybrid pumptrack, pumptrack pre malé deti, dopravné ihrisko a skill centrum. Priamo v prírode to budú rôzne flow traily, single traily a jump line,“ priblížil Krolák.
Pri projekte nového bikeparku, ale tiež v rámci vízie rozvoja celoročného turizmu bude donovalské stredisko spolupracovať s rakúskym Söldenom. V oblasti známej lyžovaním na dvoch alpských ľadovcoch už v minulosti vybudovali rôzne možnosti a aktivity vhodné pre letné mesiace vrátane bikeparku s názvom Bike Republic Sölden. Vo štvrtok na Donovaloch podpísali aj spoločnú dohodu, spolupracovať plánujú napríklad na marketingovej či eventovej úrovni. „To najdôležitejšie je, že dostávame z Rakúska know-how, ktoré oni tvorili viac ako desať rokov,“ dodal Krolák.
Zámer budovania nového bikeparku na Donovaloch víta pozitívne miestna i regionálna samospráva, ktoré plánujú s investorom na rozvoji letného cestovného ruchu spolupracovať. Ponuku celoročného produktu v stredisku medzi Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou považuje za dôležitú aj oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
„Sezónnosť je celoeurópsky, celosvetový problém. Obdobie snehovej pokrývky klesá, snehu je stále menej, sezóna sa skracuje. A práve bikepark je kľúčom k tomuto celému rozvoju,“ skonštatoval výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko a predseda Asociácie organizácií cestovného ruchu SR Jiří Pěč s tým, že celoročný turistický produkt na Donovaloch prinesie príjmy a možnosti na rozvoj aj miestnym podnikateľom, ubytovacím zariadeniam, reštauráciám a ďalším službám v oblasti cestovného ruchu.
Projekt nového bikeparku a spoluprácu s rakúskym Söldenom odprezentovali na Donovaloch vo štvrtok (5. 2.) počas stretnutia, ktorého cieľom bolo predstaviť víziu budovania značky lokality ako strediska s celoročným využitím. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia miestnej i regionálnej samosprávy, tamojšieho lyžiarskeho strediska i podnikatelia či organizácie v oblasti turizmu. Príklad dobrej praxe odprezentoval prezident Bike Republic Sölden Dominik Linser, ktorý predstavil fungovanie rakúskeho Söldenu a jeho celoročnú ponuku aktivít pre návštevníkov.
Dôvodom, prečo sa na Donovaloch chcú zamerať aj na letný turizmus, je najmä aktuálne silná sezónnosť, ktorá je výrazne zameraná na zimné obdobie. „S ohľadom na vývoj počasia v posledných rokoch a klimatickú zmenu sú zimné mesiace čím ďalej menej stabilné. Potrebujeme sa orientovať aj na leto a nebyť závislí iba na jednej nohe stoličky. Na Donovaloch už máme vybudovanú celú infraštruktúru, čo sa týka aj prepravných zariadení, ubytovacích zariadení, doplnkových služieb, takže je to o to jednoduchšie,“ uviedol Krolák.
Letnou ponukou pre návštevníkov na Donovaloch má byť nový bikepark, ktorého investorom je práve tamojšie lyžiarske stredisko. Traily pre bikerov rôznych obťažností buduje firma v spolupráci s odborníkmi z Kanady, atrakciu chcú otvoriť začiatkom tohto leta.
„Priamo v centre Donovalov bude takzvaný bike basecamp, kde bude škola bicyklovania, hybrid pumptrack, pumptrack pre malé deti, dopravné ihrisko a skill centrum. Priamo v prírode to budú rôzne flow traily, single traily a jump line,“ priblížil Krolák.
Pri projekte nového bikeparku, ale tiež v rámci vízie rozvoja celoročného turizmu bude donovalské stredisko spolupracovať s rakúskym Söldenom. V oblasti známej lyžovaním na dvoch alpských ľadovcoch už v minulosti vybudovali rôzne možnosti a aktivity vhodné pre letné mesiace vrátane bikeparku s názvom Bike Republic Sölden. Vo štvrtok na Donovaloch podpísali aj spoločnú dohodu, spolupracovať plánujú napríklad na marketingovej či eventovej úrovni. „To najdôležitejšie je, že dostávame z Rakúska know-how, ktoré oni tvorili viac ako desať rokov,“ dodal Krolák.
Zámer budovania nového bikeparku na Donovaloch víta pozitívne miestna i regionálna samospráva, ktoré plánujú s investorom na rozvoji letného cestovného ruchu spolupracovať. Ponuku celoročného produktu v stredisku medzi Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou považuje za dôležitú aj oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
„Sezónnosť je celoeurópsky, celosvetový problém. Obdobie snehovej pokrývky klesá, snehu je stále menej, sezóna sa skracuje. A práve bikepark je kľúčom k tomuto celému rozvoju,“ skonštatoval výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko a predseda Asociácie organizácií cestovného ruchu SR Jiří Pěč s tým, že celoročný turistický produkt na Donovaloch prinesie príjmy a možnosti na rozvoj aj miestnym podnikateľom, ubytovacím zariadeniam, reštauráciám a ďalším službám v oblasti cestovného ruchu.