Na Donovaloch je zľadovatený sneh, uzavreli ho pre autá nad 10 m dĺžky

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na horskom priechode (HP) Donovaly sa nachádza zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. Uzavreli ho spolu horským priechodom Príslop pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk



Okrem daných obmedzení sú horské priechody na Slovensku zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na horských priechodoch Cukmantel, Dargov, Havran, Herlianske Sedlo, Klenov, Kremnické Bane, Látky - Prašivá, Pezinská Baba, Skýcov, Soroška, Šturec, Šútovce, Veľké Pole a Zbojská je suchý až mokrý povrch.



Zjazdné sú tiež všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Aj cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na severnej polovici krajiny je miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného, ojedinele zľadovateného snehu.



Cesty I/14 Uľanka - Motyčky a II/531 Muráň - Červená sú uzavreté pre nákladnú dopravu s dĺžkou nad desať metrov. Na cestách v oblasti Bratislavy, Rimavskej Soboty, Michaloviec a Turca treba počítať s poľadovicou. Cestári upozorňujú aj na silné sneženie s dohľadnosť do 100 metrov v okrese Považská Bystrica s možným presahom do okolitých okresov.