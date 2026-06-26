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Na Donovaloch otvárajú bikepark, v prvej fáze ponúka desať trailov
Nový bikepark na Donovaloch vznikol ako výsledok spolupráce tamojšieho strediska s rakúskym Bike Republic Sölden, ktoré patrí medzi najznámejšie európske bike rezorty.
Autor TASR
Donovaly 26. júna (TASR) - Horské stredisko na Donovaloch otvára nový bikepark, ktorého súčasťou je desať trailov rôznej náročnosti a ďalšia infraštruktúra pre bikerov. Riders Park Donovaly má byť novou kapitolou tamojšieho lyžiarskeho strediska, ktoré sa chce v dôsledku klimatickej zmeny sústrediť výraznejšie aj na rozvoj letného turizmu. Pre verejnosť bude nový bikepark otvorený po prvýkrát v sobotu (27. 6.). Pre médiá to v piatok uviedol generálny riaditeľ bikeparku Branislav Veľký.
Nový bikepark na Donovaloch vznikol ako výsledok spolupráce tamojšieho strediska s rakúskym Bike Republic Sölden, ktoré patrí medzi najznámejšie európske bike rezorty. Samotné traily na strednom Slovensku budovali spoločne s renomovanou kanadskou spoločnosťou. Investíciou do rozvoja letného turizmu donovalské stredisko reflektuje aj na klimatickú zmenu a neustále skracovanie zimnej sezóny.
„Zimy už bývajú problematické a stoja nás čoraz väčšie náklady. Potrebovali sme vymyslieť pre ľudí aj niečo na leto, a preto sme začali budovať tieto bajkové trate. Tieto traily sú zaujímavé aj v tom, že do lesa sme nič cudzorodé nepriniesli, žiadny materiál, všetko je odtiaľto, takže je to šetrné k prírode,“ skonštatoval Veľký.
Riders Park Donovaly má ambíciu prilákať návštevníkov všetkých vekových kategórií a cyklistov s rôznymi skúsenosťami. Vybudovaných je tam desať flow a single trailov rôznej náročnosti, transport jazdcov je zabezpečený lanovkami. Súčasťou areálu je aj hybridný pumptrack na tréning motoriky a rovnováhy či skill centrum s výučbovými trailami pre deti. Návštevníkom bude k dispozícii i požičovňa bicyklov či škola bicyklovania.
„Teraz máme približne päť až šesť kilometrov trailov, v budúcnosti ich chceme budovať aj na Novej Holi. Náš cieľ je 30 kilometrov,“ prezradil Veľký s tým, že výška doterajšej investície predstavovala približne dva milióny eur. Ďalších približne 1,5 milióna plánujú do rozvoja bikeparku investovať po aktuálnej letnej sezóne.
Rozvoj letného turizmu na Donovaloch víta aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko, podľa ktorej investícia pomôže posilniť lokálnu ekonomiku. „Veríme, že to zmení charakter celého regiónu, že to nebude len o bikeparku, ale o zmene z obľúbeného zimného strediska na celoročné,“ skonštatoval výkonný riaditeľ OOCR Jiří Pěč. Ako dodal, návštevníci bikeparku môžu pri ceste na Donovaly využiť aj tradičný cyklobus, ktorý bude počas víkendov premávať trikrát denne.
Horské stredisko na Donovaloch bude aj naďalej úzko spolupracovať s rakúskym Bike Republic Sölden. Spolupráca má spočívať najmä vo výstavbe tratí, mentoringu, výmene skúseností a odborných tímov či spoločných produktoch cestovného ruchu. „V lete je naším najväčším konkurentom more, nie iné hory. V skutočnosti máme všetci rovnaké poslanie, musíme zvýšiť počet ľudí, ktorí trávia aktívnu dovolenku na horách. A je jedno, či začnú na Donovaloch a potom navštívia nás v Söldene, alebo naopak,“ povedal výkonný riaditeľ Bike Republic Sölden Dominik Linser.
Nový bikepark na Donovaloch vznikol ako výsledok spolupráce tamojšieho strediska s rakúskym Bike Republic Sölden, ktoré patrí medzi najznámejšie európske bike rezorty. Samotné traily na strednom Slovensku budovali spoločne s renomovanou kanadskou spoločnosťou. Investíciou do rozvoja letného turizmu donovalské stredisko reflektuje aj na klimatickú zmenu a neustále skracovanie zimnej sezóny.
„Zimy už bývajú problematické a stoja nás čoraz väčšie náklady. Potrebovali sme vymyslieť pre ľudí aj niečo na leto, a preto sme začali budovať tieto bajkové trate. Tieto traily sú zaujímavé aj v tom, že do lesa sme nič cudzorodé nepriniesli, žiadny materiál, všetko je odtiaľto, takže je to šetrné k prírode,“ skonštatoval Veľký.
Riders Park Donovaly má ambíciu prilákať návštevníkov všetkých vekových kategórií a cyklistov s rôznymi skúsenosťami. Vybudovaných je tam desať flow a single trailov rôznej náročnosti, transport jazdcov je zabezpečený lanovkami. Súčasťou areálu je aj hybridný pumptrack na tréning motoriky a rovnováhy či skill centrum s výučbovými trailami pre deti. Návštevníkom bude k dispozícii i požičovňa bicyklov či škola bicyklovania.
„Teraz máme približne päť až šesť kilometrov trailov, v budúcnosti ich chceme budovať aj na Novej Holi. Náš cieľ je 30 kilometrov,“ prezradil Veľký s tým, že výška doterajšej investície predstavovala približne dva milióny eur. Ďalších približne 1,5 milióna plánujú do rozvoja bikeparku investovať po aktuálnej letnej sezóne.
Rozvoj letného turizmu na Donovaloch víta aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko, podľa ktorej investícia pomôže posilniť lokálnu ekonomiku. „Veríme, že to zmení charakter celého regiónu, že to nebude len o bikeparku, ale o zmene z obľúbeného zimného strediska na celoročné,“ skonštatoval výkonný riaditeľ OOCR Jiří Pěč. Ako dodal, návštevníci bikeparku môžu pri ceste na Donovaly využiť aj tradičný cyklobus, ktorý bude počas víkendov premávať trikrát denne.
Horské stredisko na Donovaloch bude aj naďalej úzko spolupracovať s rakúskym Bike Republic Sölden. Spolupráca má spočívať najmä vo výstavbe tratí, mentoringu, výmene skúseností a odborných tímov či spoločných produktoch cestovného ruchu. „V lete je naším najväčším konkurentom more, nie iné hory. V skutočnosti máme všetci rovnaké poslanie, musíme zvýšiť počet ľudí, ktorí trávia aktívnu dovolenku na horách. A je jedno, či začnú na Donovaloch a potom navštívia nás v Söldene, alebo naopak,“ povedal výkonný riaditeľ Bike Republic Sölden Dominik Linser.