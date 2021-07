Na Donovaloch zachraňovali 61-ročného českého paraglajdistu

Donovaly 6. júla (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) z Veľkej Fatry v utorok zasahovala so zdravotníckymi záchranármi pri páde 61-ročného paraglajdistu na Donovaloch. Čech nezvládol svoj let a spadol z výšky na cestu. Informovala o tom HZS na svojom webe s tým, že na miesto prišla posádka leteckých záchranárov a rýchlej zdravotnej pomoci.



„Muž si pádom spôsobil polytraumu, mal zranenú panvu, stehennú kosť, pľúca a ďalšie poranenia. Horskí záchranári mu po príchode poskytli prvú pomoc a liečbu na utíšenie bolesti. Vrtuľník zraneného transportoval do nemocnice,“ uviedla HZS.