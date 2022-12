Na Donovaly, Šachtičky a na Skalku budú opäť premávať skibusy

Banská Bystrica 17. decembra (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko prinesie návštevníkom regiónu aj túto zimnú sezónu možnosť ekologickej a ekonomickej jazdy skibusmi z Banskej Bystrice do lyžiarskych stredísk na Donovaly, Šachtičky a z Kremnice na Skalku.



Ako OOCR informuje, skibus na Šachtičky bude premávať dvakrát denne počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin v termíne od 2. januára do 19. marca. Na večernú lyžovačku sa záujemcovia o lyžovanie môžu zviesť skibusom na Donovaly, ktorý bude v prevádzke raz denne od stredy do soboty v termíne od 4. januára do 18. marca. Skibus z Kremnice na Skalku bude premávať až štyrikrát denne v soboty, nedele a cez vianočné prázdniny (2.1.-7.1.), jarné prázdniny v Banskobystrickom kraji (27.2.-3.3.) a veľkonočné prázdniny (6.4.-11.4.).



Viac informácií o zimných zážitkoch a detailný grafikon skibusov sú zverejnené na webe www.centralslovakia.eu.