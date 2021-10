Na doplňujúcich voľbách v Strihovciach sa obyvatelia chcú zúčastniť

Strihovce 19. októbra (TASR) – Na doplňujúcich voľbách, ktoré sa budú v sobotu (23. 10.) konať v 23 obciach, sa obyvatelia obce Strihovce v Sninskom okrese chcú zúčastniť. Pre TASR to uviedla Iveta Ihnatková, ktorá stojí na čele obce od roku 2010, no ktorú vo februári jej mandátu v súvislosti s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti v regióne zbavili.



"Dosť som sa stretla s reakciami ľudí, že napriek tomu, že kandidujem sama, idú voliť, lebo voľby sú na to," povedala. Odhadnúť účasť vo voľbách si napriek tomu netrúfa. V obci je podľa jej slov 135 oprávnených voličov.



Starostovať v obci so 146 obyvateľmi sa podľa Ihnatkovej dá len na polovičný úväzok, pričom štatutár obce na seba musí prevziať aj iné funkcie. "V takej malej obci si nemôžeme dovoliť ani účtovníčku, ani upratovačku, lebo by všetky podielové dane išli na mzdy, preto ako starostka robím administratívu, účtovníctvo i upratovačku," ozrejmila.



Podľa Ministerstva vnútra (MV) SR budú doplňujúce voľby sprevádzať prísne protiepidemické opatrenia. Voliči s nariadenou domácou izoláciou nebudú môcť voliť vo volebnej miestnosti ani prostredníctvom volebnej schránky.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.