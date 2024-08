Na dopravu v Banskej Bystrici bude počas osláv dohliadať 80 policajtov

Banská Bystrica 23. augusta (TASR) - Na špeciálny dopravný režim v Banskej Bystrici súvisiaci s celoštátnymi oslavami 80. výročia SNP bude dohliadať približne 80 dopravných policajtov. V teréne budú počas nácvikov vojenskej prehliadky i v deň samotných osláv. Mesto čakajú výrazné dopravné obmedzenia, vytvorené budú však i prejazdy uzavretých ciest či obchádzkové trasy. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.



Dopravní policajti budú na špeciálny dopravný režim dohliadať počas nedele (25. 8.), pondelka (26. 8.) aj štvrtka (29. 8.), keď budú v Banskej Bystrici a blízkom okolí platiť najvýraznejšie dopravné obmedzenia. "Policajti sa budú nachádzať na všetkých styčných bodoch. Policajtov máme vyčlenených aj na príjazdové cesty, na monitorovanie, či sa niekde netvoria dopravné zápchy a kolízie. Ďalšie monitorovacie hliadky budú v centre a širšom centre mesta, na parkovacích plochách a miestach, kde môže dôjsť ku kolíziám," informoval Farkaš.



V súvislosti s nácvikom vojenskej prehliadky i samotnými oslavami SNP budú v Banskej Bystrici a blízkom okolí uzavreté viaceré významné dopravné ťahy. Obmedzenia sa budú počas nedele, pondelka a štvrtka týkať najmä nábrežnej komunikácie I/66 popri Hrone v centre mesta, cesty I/69 v úseku od Sliača po Banskú Bystricu i rýchlostnej cesty R1.



"Diaľnica R1 bude uzatvorená v mieste výjazdu na Kremničku, kde vodiči z pravého jazdného pásu v smere Zvolen - Banská Bystrica budú presmerovaní do ľavého jazdného pásu a v tomto bude vytvorená obojsmerná premávka, ktorá bude viesť až po nájazd, ktorý sa nachádza pri obchodnom ceste Na Troskách," uviedol Farkaš.



Polícia pre dopravné obmedzenia vytvorí aj prejazdy uzavretých ciest, ktoré budú môcť vodiči využiť len v čase, keď sa úsekom nebude presúvať vojenská kolóna. "Na križovanie cesty I/69 je vytvorené miesto na križovatke Badín - Vlkanová. Miesto na križovanie cesty I/66 bude vytvorené na križovatke pri obchodnom centre na autobusovej stanici, ďalšie miesto bude vytvorené na Ulici 29. augusta," priblížil Farkaš.



Pre vodičov, ktorí nemajú diaľničnú známku a budú smerovať do Banskej Bystrice zo smeru od Zvolena, bude vytvorená aj obchádzková trasa. Naplánovaná je od Sliača cez Veľkú Lúku, odkiaľ bude možné využiť dve alternatívy. "Jedna vedie cez Hronsek a Vlkanovú, druhá cez Lukavicu, Dolnú a Hornú Mičinú," uviedol Farkaš.



Počas konania celoštátnych osláv SNP budú v Banskej Bystrici uzavreté aj viaceré ulice v centre mesta. "Od polnoci 28. augusta do 29. augusta zhruba do 23.00 h bude zákaz vjazdu a zákaz zastavenia na uliciach F. Švantnera, J. Cikkera, takisto Kuzmányho, Národná a Kapitulská ulica. Takisto bude uzavreté Námestie Štefana Moyzesa a niektoré parkovacie plochy v centre mesta," zhrnul druhý viceprimátor Banskej Bystrice Martin Majling.



Verejnosti bude v rámci Banskej Bystrice počas dňa osláv SNP k dispozícii desať záchytných parkovísk. Ide o parkovacie plochy pri veľkých obchodných centrách a obchodných domoch či parkoviská na Mičinskej ceste a Štiavničkách. Pre návštevníkov osláv bude v meste zabezpečená aj kyvadlová doprava z Radvaň parku do centra a späť. Počas trvania špeciálneho dopravného režimu budú v rámci mesta platiť aj dopravné obmedzenia v MHD a v prímestskej autobusovej doprave.