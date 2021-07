Na dopravu veriacich do Košíc vypraví kraj mimoriadne autobusy

Na snímke zľava predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, košický arcibiskup, metropolita Bernard Bober a tajomník arcibiskupa Jozef Kmec počas tlačovej konferencie v súvislosti s pripravovanou návštevou pápeža Františka. Košice, 28. júla 2021. Foto: TASR - František Iván

Košice 28. júla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) vypraví mimoriadne autobusové spoje 14. septembra, keď pápež František v rámci návštevy Slovenska zavíta do Košíc. Z jednotlivých farností budú zvážať veriacich na záchytné parkoviská v Košiciach. Kraj pripravuje v súvislosti s návštevou aj zriadenie simulovaných očkovacích centier proti COVID-19 vo farnostiach. Informovali o tom v stredu predseda KSK Rastislav Trnka a košický arcibiskup Bernard Bober.povedal Bober. Zároveň každý, kto má záujem dopraviť sa niektorým z mimoriadnych autobusových spojov do Košíc, môže svoj záujem nahlásiť priamo vo svojej farnosti do 20. augusta.Programu pápežovej návštevy sa podľa doterajších informácií budú môcť zúčastniť iba plne zaočkovaní. KSK podľa záujmu veriacich zverejní harmonogram očkovania vo farnostiach. Očkovať sa tam bude jednodávkovou vakcínou Janssen od výrobcu Johnson & Johnson, pri ktorej sa za plne zaočkovaného považuje človek po 21 dňoch od podania očkovacej látky. Záujem o očkovanie vo farnostiach môžu veriaci nahlásiť do 4. augusta.Pápež sa v Košiciach 14. septembra stretne o 16.00 h s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX a o 17.00 h prioritne s mládežou na štadióne Lokomotívy. Zo zriadených záchytných parkovísk bude na štadión premávať kyvadlová doprava.KSK vypraví v tento deň približne 100 autobusov a z toho dôvodu bude upravený aj autobusový poriadok prímestskej autobusovej dopravy v kraji. Snahou je podľa Trnku umožniť stretnutie všetkým, ktorí majú o to záujem.uviedol predseda kraja.Maximálna kapacita pre návštevníkov v oblasti štadióna Lokomotívy by mala byť okolo 50.000 ľudí. Podľa Petra Ďuriša z agentúry Amadeus v sektoroch štadióna na sedenie počítajú so 7000 ľuďmi a v priestore na tráve s približne 25.000 ďalšími.dodal. V prípade Luníka IX je celková kapacita menšia, odhadom medzi 10.000 až 15.000 ľuďmi.KSK bude pomáhať aj so zabezpečením umeleckej produkcie, do hudobného programu na štadióne v Čermeli sa zapojí približne 200 umelcov. Kraj poskytol Arcibiskupskému úradu pomoc aj v súvislosti so zabezpečením dobrovoľníkov. Podľa arcibiskupa registráciu dobrovoľníkov spustili v pondelok (26. 7.), pričom do stredy sa zaregistrovalo približne 60 záujemcov, potrebné sú stovky ďalších.