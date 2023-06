Na dôsledky novej dane za ubytovanie pre študentov upozorňuje aj STU

Bratislava 26. júna (TASR) - Na dôsledky novej dane za ubytovanie v hlavnom meste, ktorej sadzba sa výrazne zvyšuje od 1. júla, upozorňuje aj Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. V tejto súvislosti sa plánuje obrátiť na hlavné mesto. Pre TASR to uviedol hovorca STU Juraj Rybanský. Na vedenie hlavného mesta sa už obrátilo vedenie vysokoškolských internátov Mlyny UK.



"Hoci táto úprava zasiahne len obmedzený počet študentov a zamestnancov, respektíve hostí v ubytovacích zariadeniach univerzity a na obmedzený čas, spôsobí im nárast životných nákladov, keďže internáty budú nútené zvýšiť cenu ubytovania v letných mesiacoch," skonštatoval Rybanský.



STU preto podľa neho zvažuje obrátiť sa na hlavné mesto so žiadosťou o prehodnotenie prijatej úpravy dane z ubytovania. Obdobný krok už urobilo vedenie vysokoškolských internátov Mlyny UK, ktoré požiadalo o výnimku pre internáty alebo skupiny ubytovaných osôb. Upozornilo, že nová daň za ubytovanie finančne ohrozí študentov i ďalšie osoby z prostredia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. "Uvedeným ubytovaným stúpne cena za letné ubytovanie počas júla a augusta o približne 90 eur na mesiac, v závislosti od dĺžky ubytovania," poukázalo vedenie internátov.



Hlavné mesto zatiaľ na otázky TASR neodpovedalo. Novým všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktoré koncom mája schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo, sa zvyšuje sadzba dane za ubytovanie. V prípade ubytovacích zariadení v Starom Meste bude po novom 3,50 eura na osobu a prenocovanie, na území zvyšných 16 bratislavských mestských častí vo výške troch eur. Mesto to odôvodňuje aj výpadkami v rozpočte.



Pôvodné VZN z roku 2016 určilo jednotnú sadzbu 1,70 eura na osobu a prenocovanie. Zvýšenie predstavuje pri sadzbe tri eurá 76-percentný nárast a pri sadzbe 3,50 eura až 105-percentný nárast.



Schválením nových sadzieb by mohol v roku 2023 dosiahnuť príjem podľa bratislavského magistrátu 4.837.242 eur. To by znamenalo zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta v tomto roku o približne 1.288.726 eur oproti vlaňajšku. V roku 2024 sa predpokladá príjem do mestskej pokladnice vo výške 5.416.265 eur.