Na dostavbu nemocnice v Spišskej Novej Vsi pôjde takmer 40 mil. eur

Spišská Nová Ves 3. marca (TASR) - Na dostavbu nemocnice v Spišskej Novej Vsi dostane Košický samosprávny kraj (KSK) takmer 40 miliónov eur z plánu obnovy. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia KSK s tým, že do konca roka 2025 by mal v areáli nemocnice pribudnúť nový pavilón s kapacitou 80 lôžok. Ráta sa tam s umiestnením gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, novorodeneckej JIS či oddelenia anestézie. Do prevádzky musí byť uvedený najneskôr v lete roku 2026.



Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo nemocnicu v Spišskej Novej Vsi, ktorú má v prevádzke Svet zdravia, medzi osem nemocníc z celého Slovenska, kam poputujú peniaze z európskeho plánu obnovy. "Vďaka peniazom z plánu obnovy bude môcť kraj so svojím zmluvným partnerom na Spiši výrazne zvýšiť nemocničné kapacity, rozšíriť zdravotnú starostlivosť a udržať kvalifikovaných zdravotníkov a špecialistov v regióne," skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Pre spádovú oblasť Spišská Nová Ves sa tak zdravotná starostlivosť stane dostupnejšou pre 150.000 pacientov ročne. Nemocnicu čaká rekonštrukcia existujúcich priestorov s kapacitou 20 lôžok a dostavba i vybavenie nového trojpodlažného pavilónu. Okrem umiestnenia spomínaných pracovísk dôjde aj k rozvoju traumatologického a muskuloskeletálneho programu či onkológie. Nemocnica v Spišskej Novej Vsi tak bude schopná zabezpečovať akútnu zdravotnú starostlivosť v spolupráci s poskytovateľmi v Poprade, Prešove a Starej Ľubovni.



Z podmienok výzvy vyplýva, že by mala byť dostavba nemocnice na Spiši hotová do konca roka 2025 a sprevádzkovaná v prvom polroku 2026. KSK projekt spolufinancuje v prípade projektovej dokumentácie a kraj bude vlastníkom prístavby i technického zhodnotenia. "V prípade, že sa tak nestane, Svet zdravia sa zaviaže poskytnúť kraju protiplnenie. Už nájomná zmluva zaväzuje nájomcu nemocnicu neustále modernizovať. Do nehnuteľného majetku kraja má Svet zdravia záväzok preinvestovať každé tri roky 700.000 eur," dodáva krajská samospráva.