Na dostihovej dráhe v Petržalke je prvý svetelný park na Slovensku

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke vznikol prvý svetelný park na Slovensku. Tvoria ho desiatky inštalácií s vyše 400.000 LED svetlami. Svetelná výstava s názvom Svetlá rozprávajú otvára svoje brány vo štvrtok (16. 11.), verejnosť ju môže navštíviť do konca januára 2024. Otvorená bude každý deň od 16.00 do 21.00 h.



"Svetelnými parkmi sa snažíme v čase tmy priniesť svetlo nielen do bežných dní, keď väčšinu dňa panuje tma, ale aj do našich myšlienok. Cieľom projektu je svet trochu viac rozžiariť," približuje Eva Poláčková, majiteľka rodinnej spoločnosti Decoled, ktorá výstavu organizuje.



Svetelná expozícia ponúkne návštevníkom viac ako 45 svetelných inštalácií, svetelný tunel či kreslo, interaktívne svetelné fotorámy, ale tiež osemmetrový vianočný strom či dvojmetrového koňa. Nechýba ani anjel ako posol Vianoc, snehové vločky, vianočný darček či rozličné zvieratá. Špecifikom výstavy je v tomto prípade svetelná inštalácia Bratislavského hradu z 13.680 LED svetiel.



Pri výstave kladie organizátor dôraz na životné prostredie a energetickú úspornosť. Celý svetelný park má preto spotrebu "len" 7,5 kWh. Pre porovnanie, hodina prevádzky svetelnej expozície sa rovná hodine prevádzky troch bežných rýchlovarných kanvíc bežne používaných v domácnosti. V ekologickom duchu sú vyrábané aj konštrukcie pre svetelné exponáty. Umožňuje to technológia 3D tlačiarne, v ktorej sa využíva výhradne recyklovaný plast.



"Aj vďaka takýmto aktivitám môžeme odprezentovať dostihovú dráhu nielen ako priestor pre kone, ale aj ako multifunkčný eventový priestor pre podujatia rozličného kultúrno-spoločenského charakteru," poznamenal riaditeľ štátneho podniku Závodisko - Dostihová dráha Ladislav Molnár.



Základom vzniku výstavy je tradičná akcia Vánoční dvůr Dobrovíz, ktorú pred Vianocami desaťročie organizovala bývalá profesorka českého jazyka a literatúry Eva Poláčková. Svetelná výstava si získala popularitu, spoločnosť sa ju preto rozhodla rozšíriť. Vlani v Prahe navštívilo svetelný park 100.000 návštevníkov.