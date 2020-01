Na dotácie dá Kremnica tento rok viac ako 35.000 eur

Kremnica 28. januára (TASR) - Viac ako 35.000 eur poputuje tento rok z rozpočtu mesta Kremnica na dotácie z oblasti kultúry a športu. Peniaze žiadateľom rozdelia v troch kolách, prvé žiadosti môžu zasielať do konca februára.



Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, na dotácie z oblasti športu vyčlenila tento rok kremnická samospráva 17.831 eur a na dotácie z oblasti kultúry 17.423 eur.



O dotácie môžu požiadať právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta. Žiadosti na predpísanom tlačive je potrebné podať do 29. februára. Radnica zároveň upozorňuje žiadateľov, aby mali splnenú oznamovaciu povinnosť podľa zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.



Okrem februárového termínu sú v priebehu roka ešte dva termíny uzávierky prijímania žiadostí o dotácie, a to 31. mája a 31. augusta.