Na dotácie v B. Štiavnici pôjde tento rok 58.000 eur

Banská Štiavnica 27. februára (TASR) - V rozpočte mesta Banská Štiavnica je v tomto roku vyčlenených na dotácie 58.000 eur. Záujemcovia o ich poskytnutie môžu svoje žiadosti podávať do 14. marca. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva.



Ako priblížila Henrieta Godová, poverená zastupovaním prednostky Mestského úradu v Banskej Štiavnici, v tohtoročnom rozpočte mesta je schválených 5000 eur na dotácie z oblasti kultúry, 50.000 eur na dotácie z oblasti športu a 3000 eur na dotácie z oblasti sociálnych vecí.



Samospráva uviedla, že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta je potrebné, aby záujemcovia podali žiadosť písomnou formou na predpísanom tlačive. To nájdu na oficiálnej internetovej stránke mesta. Súčasťou žiadosti musí byť aj rozpočet a ďalšie povinné prílohy.



Žiadosti o poskytnutie dotácií prerokúvajú príslušné komisie mestského zastupiteľstva, pričom vydajú stanovisko o jej odporučení alebo neodporučení. Návrhy na pridelenie dotácie v sume do 1000 eur vrátane schvaľuje podľa spomínaného VZN primátor mesta, dotácie vyššie ako 1000 eur schvaľuje mestské zastupiteľstvo.