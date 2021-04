Na druhý stupeň ZŠ v Pezinku sa vrátilo takmer 86 percent žiakov

Pezinok 27. apríla (TASR) - Z celkového počtu 1331 žiakov na druhom stupni nastúpilo do štyroch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok 1141 detí. Predstavuje to takmer 86 percent. Najviac nastúpilo na Základnú školu (ZŠ) Fándlyho, a to 397, na ZŠ Kupeckého 376, na ZŠ Na bielenisku 297 žiakov a na ZŠ Orešie 71. Mesto Pezinok o tom informuje na svojom webe.



"Do svojich tried sa žiaci druhého stupňa vrátili po takmer pol roku, ktorý strávili na dištančnom vzdelávaní. Podmienkou návratu bol negatívny výsledok testu dieťaťa i jeho zákonného zástupcu," spresnila pezinská samospráva.



Návrat do škôl podľa mesta sprevádza viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. Pri vstupe do budovy sa deťom meria teplota a dezinfikujú sa ruky. V interiéri školy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest a aj čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Podľa nariadenia ministra školstva by prvé dva týždne návratu do školy mali byť adaptačné, teda bez skúšania a testov.



Okres Pezinok sa v rámci COVID automatu aktuálne nachádza v druhom (červenom) stupni varovania. V červených okresoch sú otvorené materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl i prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách (príma až kvarta). Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a základné umelecké školy na individuálnu prácu so žiakom.