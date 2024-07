Na Dubníku sa súťažilo v ryžovaní zlata

Červenica 20. júla (TASR) - V poradí 25. ročník súťaže v ryžovaní zlata sa uskutočnil v sobotu v priestoroch opálových baní na Dubníku, pred štôlňou Jozef v katastri obce Červenica. Súťaž zorganizovali občianske združenie Permoník, Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach a Slovenská asociácia zlatokopov. Zúčastnilo sa na nej 80 súťažiacich.



"Je to regionálna súťaž. Sú aj majstrovstvá republiky, pretože zlatokopi sa nerozdelili rozdelením Českej a Slovenskej republiky. Jeden rok sú v Slovenskej republike a ďalší rok v Českej republike. Je to preto, lebo každý týždeň sa nedá ryžovať, pretože ľudia majú povinnosti, rodiny a podobne, tak je to zhruba v dvojtýždňových cykloch, keď sa opakujú súťaže. Na Slovensku je ich sedem až osem a to isté v Česku," uviedol organizátor súťaže Dušan Demčák.



Majstrovstvá sveta (MS) sa v tomto roku uskutočnia v meste Zlaté hory v Česku. Podľa viceprezidentky Slovenskej asociácie zlatokopov Daniely Múčkovej bola sobotňajšia súťaž predprípravou na MS.



Súťažilo sa v kategóriách muži, ženy a juniori. Neoficiálne kategórie boli muži a ženy amatéri, deti, tradičná panvica-číňan a kanadská, päťčlenné družstvá a veteráni.



Počas dňa boli organizované i krátke vychádzky po okolí so sprievodcom.